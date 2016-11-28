Росіяни, які намагалися допомогти побитому перехожому, передумали і пограбували його

Інцидент стався на автобусній зупинці о 4 годині ранку. 40-річний чоловік стояв на зупинці і чекав транспорт, який відвезе його на роботу, але несподівано до нього підійшли кілька людей, повідомляє видання «ОмскЗдесь».

Між ним і молодими людями зав'язалася словесна перепалка, яка призвела до бійки. Від отриманих ушкоджень 40-річний чоловік втратив свідомість.

Прийшовши до тями, він виявив пропажу грошей, золотого персня, годинника і стільникового телефону. Чоловік звернувся в поліцію, і правоохоронці приступили до розшуку підозрюваних. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції з'ясували, що молоді люди, які побили чоловіка, не причетні до крадіжки.

«Розібравшись у всіх обставинах, встановивши можливих свідків, поліцейські з'ясували, що насправді скоєно два злочини, імовірно, різними людьми, — повідомили поліцейські журналістам. — Незабаром оперативники затримали осіб, причетних до крадіжки. Ними виявилися 25-річна раніше судима жінка і її 31-річний приятель».

На допиті у слідчого підозрювані пояснили, що проходили повз зупинку, побачили лежачого чоловіка і вирішили йому допомогти. Помітивши, що він знаходиться без свідомості, пара вирішила вчинити злочин.

Дівчина зняла з руки заявника золотий перстень і годинник, а потім витягла з кишені гроші. Її «напарник» у цей час витягнув зі штанів побитого телефон. Обікравши чоловіка, молоді люди сіли в таксі і поїхали.

Наразі стосовно затриманих порушено кримінальну справу. За скоєння крадіжки їм загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.

Також співробітники поліції розукують тих, хто побив чоловіка на зупинці.