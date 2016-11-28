Учені з’ясували, чому після обіду хочеться спати

Як виявилося, бажання подрімати викликають певні продукти.

Учені з Інституту Скріппса (США) з'ясували, що мушки дрозофіли, як і багато людей, люблять поспати після прийому їжі. Дослідження показали: найбільш сильно сонливість проявляється після вживання багатих на білок і сіль продуктів, повідомляє видання «Вокруг света».

«Відомо, що голодні мушки дрозофіли пригнічують сон і збільшують свою активність, — говорить один із авторів дослідження Вільям Джа. — Однак взаємозв'язок між харчуванням і сном до нас ще ніхто не вивчав».

Щоб проаналізувати цю закономірність, команда вчених розробила систему спостереження за комахами. Дослідники змогли відслідковувати рух мушок і дивитися, які продукти вони вживають.

Виявилося, що після прийому їжі плодові мушки сплять від 20 до 40 хвилин, причому на тривалість сну впливає обсяг порції і тип їжі. Так, найсильніше до сну хилять білкова і солона їжа, а ось запропонована комахам сахароза не викликала в них дрімоти.