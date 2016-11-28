Робочі випадково розкопали замурованого живого величезного ведмедя (відео)

Видання Mirror опублікувало шокуючі кадри. На них видно, як робітники вели розкопки в лісі, але несподівано почули страшний рев.

Через деякий час з розкопаної нори став насилу вилазити величезний ведмідь.

Тварина виявилося великого розміру і самостійно стала розширювати отвір своїми лапами, щоб вибратися на волю.

Ведмідь був дуже злий і наляканий. Відразу після того, як він зміг вибратися з пастки, помчав до лісу.