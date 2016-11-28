Дональд Трамп виступає категорично проти перерахунку голосів

Новообраний президент США Дональд Трамп різко розкритикував намір активістів домогтися перерахунку голосів у Вісконсіні та ще кількох штатах.

У своїй заяві він наголосив, що це “смішно”, адже вибори закінчено, і люди сказали своє слово.

В усіх штатах, де активісти вимагають перерахунку, республіканець-мільярдер Трамп переміг із незначним відривом, хоча раніше там завжди вигравали демократи.

Гілларі Клінтон сказала, що допоможе домогтися перерахунку голосів, попри те, що адміністрація Обами виступила проти і заявила, що оголошений результат виборів “є волею американського народу”.

Перерахунку результатів домагається Партія зелених і її кандидатка у президенти Джилл Стейн.