Дональд Трамп виступає категорично проти перерахунку голосів
В усіх штатах, де активісти вимагають перерахунку, республіканець-мільярдер Трамп переміг із незначним відривом.
Новообраний президент США Дональд Трамп різко розкритикував намір активістів домогтися перерахунку голосів у Вісконсіні та ще кількох штатах.
У своїй заяві він наголосив, що це “смішно”, адже вибори закінчено, і люди сказали своє слово.
В усіх штатах, де активісти вимагають перерахунку, республіканець-мільярдер Трамп переміг із незначним відривом, хоча раніше там завжди вигравали демократи.
Гілларі Клінтон сказала, що допоможе домогтися перерахунку голосів, попри те, що адміністрація Обами виступила проти і заявила, що оголошений результат виборів “є волею американського народу”.
Перерахунку результатів домагається Партія зелених і її кандидатка у президенти Джилл Стейн.