Китаєць знайшов павука, описаного ще за життя Конфуція

Житель Китаю Лі Венхуа знайшов у своєму апельсиновому саду в селі Пуцзян поруч з містом Ченду (провінція Сичуань на південному заході Китаю) унікального стародавнього павука. Форма тіла членистоногого нагадує пісочний годинник. Унікальний зовнішній вигляд павука описували ще вчені, які жили за часів Конфуція.

За словами пана Венхуа, спочатку він навіть не зрозумів, що або хто перед ним, і навіть подумав, що це якийсь мініатюрний твір стародавнього мистецтва. Потім фермер зрозумів - це саме павук! І почав скликати сусідів помилуватися на живу знахідку. Потім Лі Венхуа здійснив ретельний пошук в Інтернеті і зв'язався з декількома вченими. Виявилося, що в своєму саду він виявив дуже рідкісний вид членистоногих - китайського павука, якого в давнину так і називали - "пісочний годинник".

Раніше вчені вважали вид вимерлим, але потім в Китаї знайшли кілька особин у 2000 році, а тепер ще одна знахідка в провінції Сичуань. Павук не тільки рідкісний, але і живе під землею в закритих норах, що робить його знахідку ще більш унікальною. Він також надійно замикає свої підземні ходи невеликими "люками» з піску або глини. Відомий цей вид ще по тлумачному словнику китайських ієрогліфів "Ер'я" датованим III-II століттями до н. е., коли імовірно і жив Конфуцій.