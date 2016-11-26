Тіло Фіделя Кастро сьогодні кремують
Фідель Кастро хотів, щоб його після смерті кремували.
Рауль Кастро повідомив подробиці похорону брата Фіделя Кастро. Тіло лідера кубинської революції кремують через кілька годин. Про це повідомляє агентство France Presse.
Раніше брат Фіделя Кастро і нинішній глава Куби Рауль Кастро повідомив, що легендарний революціонер помер в п'ятницю, 25 листопада.
Він в ефірі державного телебачення заявив, що Фідель Кастро помер у віці 90 років в п'ятницю в 22.29 за місцевим часом
"Згідно з волею, вираженою товаришем Фіделем, його тіло буде піддано кремації в ранні години суботи" - додав брат революціонера.
Нагадаємо, що через погіршення стану свого здоров'я 31 липня 2006 року після майже 30 років керівництва країною, починаючи з грудня 1976, Фідель Кастро передав обов'язки і повноваження глави Держради і Ради міністрів своєму братові Раулю Кастро.