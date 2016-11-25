Перегони FIA GT World Cup в Макао виграв гонщик, який розбив свій автомобіль (відео)

За лічені хвилини до фінішу Audi R8 LMS, за кермом якої був Лоренс Вантор, вдарилася об огорожу траси, перекинулася і гонка була зупинена, повідомляє DragTime.

Рішенням суддів гонку не стали поновлювати, а місця розподілили згідно з позиціями на колі, що передує інциденту. І, як не парадоксально, перемогу в гонці здобув автомобіль, що перекинувся!

Вантор незадовго до аварії лідируючу позицію втратив, і поступився Porsche 911 GT3 R з пілотом з Нової Зеландії Ера Бемберою, і тим не менш, завдяки аварії, перемога в Гран-прі Макао дісталася бельгійцю.

В аварії Лоренс не постраждав і самостійно вибрався з перекинутого боліда.

FIA GT World Cup — щорічна гонка, що проводиться на вуличній трасі Guia в південно-східній частині півострова Макао. До участі допускаються машини, що відповідають вимогам класу GT3.