Іспанський мільярдер заповів жителям рідного села по 2,5 мільйона доларів

Фернандес заповів їм 209 мільйонів доларів, повідомляє VistaNews.

Мільярдер народився в селі Сереcалес дель Кондадо на півночі Іспанії в 1917 році в багатодітній сім'ї, де було тринадцять дітей. Сім'я майбутнього мільярдера жила в бідності і через це Антоніно навіть довелося кинути школу.

Коли Фернандесу виповнилося тридцять два роки, він разом зі своєю сім'єю переселився в Мексику, де і почав свою стрімку кар'єру. Антоніно став генеральним директором компанії Grupo Modelo, яка займалася пивоварінням.

Мільярдер помер у віці дев'яносто восьми років у серпні 2016 року. Частину своїх значних статків він заповідав розділити між жителями рідного села, а саме двісті дев'ять мільйонів доларів. На сьогодні в Сереcалес дель Кондадо проживає вісімдесят людей. Таким чином, кожному з жителів села дістанеться по два з половиною мільйона доларів.