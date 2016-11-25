Учені: прослуховування музики може змінити смак шоколаду

Вчені з Оксфордського університету, які спеціалізуються на вивченні харчових продуктів, виявили, що вони можуть змінити або посилити смакове сприйняття шматочка шоколаду, програючи різні звуки для людей, в той час, як вони їдять, повідомляє видання «РусАргумент».

Наприклад, мелодія ніжної флейти може зробити смак шматочка темного шоколаду ніжнішим і вершковим, в той час як короткі, різкі ноти скрипки можуть зробити смак шоколаду терпким або гірким.

Дослідники цей час працюють з консорціумом шоколатьє в Бельгії, щоб створити особливу коробку шоколаду, який можна буде вживати в їжу разом із супроводжуючим процес музичним супроводом. Вони стверджують, що «шокоголіки» зможуть підвищити рівень задоволення від поїдання шоколаду, слухаючи музику, яка була підібрана під конкретний вид кондитерського виробу.

Професор Чарльз Спенс, експериментальний харчовій психолог з Оксфордського університету, який очолював дослідження, стверджує, що почуття і емоції людини складно розділити, тому те, що ми відчуваємо в одному випадку, переноситься і впливає на те, що ми думаємо про інше. І ці процеси взаємопов'язані.

Дослідники, чия робота була опублікована в журналі Appetite, дали 116 добровольцям невеликі плитки темного шоколаду з високим вмістом какао. Потім включали їм різну музику і фіксували опис ними смакових відчуттів.

Феліпе Реінозо Карвало, вчений з університету Брюсселя, який був одним із авторів дослідження, говорить, що музичні ноти змінюють сприйняття текстури смаку. Наприклад, вершковий смак набагато більшою мірою пов’язаний з ніжними і гармонійними звуками, ніж з різкими й уривчастими нотами, які більше підходять до терпкого смаку.

Це дослідження підвищує ймовірність того, що і для інших продуктів також можуть бути знайдені мелодії, які підвищують задоволення від вживання їх у їжу.