В Росії затримали колишнього дільничного, який бігав по школі голим і шукав Берію (фото)

Школярі встигли зафільмувати екс-дільничого

У школі № 40 Новоуральська (Свердловська область РФ) затримали чоловіка, який шукав Берію, а потім роздягнувся на очах у учнів, повідомляє видання «Медиазона».

Інцидент стався 21 листопада. Чоловік перестрибнув через турнікет навчального закладу з криком «Мені потрібен директор!» І побіг в сторону кабінету глави школи, в якому проходила нарада з педагогами. Увійшовши до кабінету, він поцікавився: «Чи знає тут хтось Берію?»

За словами джерела видання в школі, директор вивів незнайомця, а на виході його зустріли співробітники охорони. У цей момент чоловік роздягнувся догола, незважаючи на що стояли поруч педагогів і школярів.

Затриманим виявився 57-річний колишній дільничний міліціонер.

«Він працював в період функціонування міліції і дійсно мав відношення до служби дільничних уповноважених. Чоловік має відповідне захворювання і зараз знаходиться під контролем лікарів місцевої лікарні, які вживають необхідних заходів, щоб вивести його з кризового стану», — розповів виданню прес-секретар Свердловського управління МВС РФ Валерій Горєлих.