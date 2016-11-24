Китаєць побудував копію стародавнього храму з 15 тисяч паличок для їжі (відео)

Житель китайської провінції Хебей на ім’я Чжан Цзимін сконструював мініатюрну копію стародавнього храму з 15 тисяч дерев’яних паличок для їжі, повідомляє «Росбалт».

Відеозапис, на якому зображений результат його роботи, опублікували на YouTube-каналі New China TV.

Копітка робота зайняла у чоловіка чотири роки. Одна з головних особливостей споруди Чжана Цзиміна — це те, що він не використав при будівництві ні клею, ні спеціального лаку для деревини.