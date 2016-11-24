Очевидці зняли на відео величезну вогняну кулю в небі Флориди

Пізно ввечері 21 листопада величезна вогняна куля висвітлила нічне небо над західною частиною американського штату Флорида, повідомляє Informing.

Жителі містечка Венеція помітили в небі рухомий об'єкт, що світився, і зняли подію на відео, після чого воно з'явилося в Мережі.

Треба сказати, поява незвичайного об'єкта в небі викликала бурхливе обговорення. Деякі користувачі припустили, що Землю відвідала неземна цивілізація, інші ж пов'язали появу вогненної кулі з політикою, що проводиться США.

Дати наукове пояснення події змогли в американському співтоваристві метеорологів. Учені пояснили, що вогненна куля, що з'явилася в небі над Флоридою, — ніщо інше, як метеорит, що загорівся в атмосфері Землі. Небесне тіло було на північний захід США, де пізніше і згоріло.

За словами фахівців, швидкість метеорита становила близько 17 км/год, а за розміром палаюча куля нагадувала баскетбольний м’яч.