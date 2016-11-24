У жителя Нью-Йорка в штанях вибухнула електронна сигарета (відео)
У Нью-Йорку американець отримав численні опіки через вибух електронної сигарети у нього в кишені.
Інцидент стався прямо на робочому місці 31-річного чоловіка. Камера зафіксувала момент вибуху сигарети, яка перебувала в кишені штанів, повідомляє Informing.
У результаті, чоловік з опіками третього ступеня ноги, стегна і руки був доставлений в лікарню.
Зараз його життю ніщо не загрожує, він проходить лікування.
Треба сказати, що вибухи електронних сигарет у світі не рідкість.