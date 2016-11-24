У жителя Нью-Йорка в штанях вибухнула електронна сигарета (відео)

Інцидент стався прямо на робочому місці 31-річного чоловіка. Камера зафіксувала момент вибуху сигарети, яка перебувала в кишені штанів, повідомляє Informing.

У результаті, чоловік з опіками третього ступеня ноги, стегна і руки був доставлений в лікарню.

Зараз його життю ніщо не загрожує, він проходить лікування.

Треба сказати, що вибухи електронних сигарет у світі не рідкість.