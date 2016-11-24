Житель Німеччини заробив 46,000 $, здаючи одну і ту ж пляшку

У Німеччині в ціну напою в тарі, придбаного в магазині, завжди включена вартість самої ємності — до 25 центів. Повернути ці гроші можна, здавши пляшку назад у спеціальний автомат-приймач, який також називається «фандомат». Так держава привчила населення не забруднювати навколишнє середовище шкідливим пластиком або бляшаними банками, повідомляє Quibbll.

Отримати вигоду з цієї системи вирішив підприємець з Кельна, щоправда — у незаконний спосіб. Історію 37-річного чоловіка, який в кінці кінців за свої махінації постав перед судом, розповіла газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Бізнесмен володіє магазином з продажу напоїв. У таких торгових точках, як правило, стоять автомати-приймачі — люди здають в них пляшки, спеціальна техніка зчитує штрих-коди, в кінці видається чек, яким і можна розплатитися на касі. Пляшки з м'якого пластику, згідно з прийнятими в ФРН нормативами, повинні бути зім'яті спеціальним пристроєм, який встановлено в кожному автоматі.

Саме цей пристрій підприємець вивів з ладу і здавав одну і ту ж пляшку по колу — згідно з матеріалами слідства, він засунув в автомат ємність 177451 разів. В кінцевому підсумку він перевів у готівку чеків на суму в 44362,75 євро. Скільки у нього пішло на це часу, не уточнюється.

Всі автомати-приймачі в ФРН ліцензовані, їх встановлюють тільки спеціальні компанії. Всі операції проходять через систему, ведеться постійний облік: скільки пляшок продається в супермаркетах по всій країні і скільки чеків видають фандомати. Сервери розташовані в Берліні. Як виявилося, система недосконала, оскільки люди, які відповідають за зведення балансу, на тлі великого масиву даних, що стікаються з усієї країни, просто не помітили, що в маленькому магазині на околиці Кельна хтось майже без перерви здає одну і ту ж пляшку.

Правоохоронці вийшли на слід обманщика лише після отримання відомостей від аноніма. За рішенням суду підприємець — громадянин Франції з турецьким корінням — повинен повернути отриману шахрайським шляхом суму, вирок також передбачає 10 місяців тюремного ув'язнення умовно. Прокуратура просила 10 місяців реального тюремного терміну. Адвокат підприємця, зі свого боку, стверджувала, що облудну схему придумав не її підзахисний, він її лише скопіював.

«Це вимагало від Вас величезних зусиль. Ви нічого не робили цілими днями, лише стояли біля автомата», — наводить видання слова судді, який виносив вирок.

«Я поставив поруч з собою радіо, тому що мені було нудно», — парирував обвинувачений.