У Балтійському морі знайшли затонулий корабель з сотнями непочатих пляшок

Затонулий корабель / Фото: Jerry Wilhelmsson / Baltic Underwater Explorers

Недалеко від Аландських островів (Фінляндія) виявлено невеликий (близько 27 м завдовжки) затонулий корабель із сотнями збережених закоркованих пляшок, якорем і фігурою, яка прикрашала ніс. Місцева влада вже дозволили підняти на поверхню кілька пляшок, щоб вивчити їхній вміст. Решта поки залишаться на дні. Зараз фахівці розробляють план дослідження корабля, яке почнеться з документування місця аварії — креслень, фотографій тощо, повідомляє видання «Наука и жизнь».

«Знайти на невеликій глибині корабель в такому [хорошому] стані, та ще й зі збереженим вантажем — це рідкість», — зазначив Магнус Мелін, співробітник Baltic Underwater Explorers.

Він додав, що закриті пляшки, звичайно, дуже інтригуюча знахідка, але набагато більший інтерес представляє саме носова фігура. Зазвичай у невеликих кораблів, на зразок того, що знайшли біля Аландів, немає ніяких фігур. «Як на мене, найцікавіше — сам корабель і його історія, яку ми поки не знаємо», — підсумував Магнус Мелін.

Археолог Маркус Ліндхольм припускає, що судно затонуло між 1850 і 1 870 роком, проте точну дату можна буде встановити тільки після розкопок.

Аландські острови — це невеликий архіпелаг в Балтійському морі. Вони розташовані приблизно на півдорозі між Стокгольмом і Гельсінкі.