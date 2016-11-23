Штучний інтелект сервісу Google Translate створив власну таємну мову
Співробітники корпорації Google, які звернули увагу на деякі дуже дивні особливості роботи сервісу Google Translate.
Нейронні мережі, завдяки яким сервіс «Гугла» здійснює переклади текстів, є настільки складними алгоритмами, що в деяких аспектах їх можна порівнювати з штучним інтелектом (ШІ) , повідомляє агентство «Азертадж».
З огляду на цей факт, чогось подібного слід було очікувати — схожі на ШІ алгоритми, розроблені інженерами Google, створили свою власну, таємну для людей, мову.
«Дивно, але це так. Ми провели експеримент, в ході якого вчили нейромережі перекладати з англійської на японську (і назад), а потім з англійської на корейську (і назад). А потім перевірили — чи може така нейронна мережа перекладати з японської на корейську безпосередньо, без англійської. З’ясувалося, що може. І це можливо лише завдяки тому, що всередині навченої нейромережі утворилася своя власна мова, несхожа на людські», — говорять шоковані експерти.
Розробники поки що не можуть сказати нічого конкретного про внутрішню мові ШІ, оскільки той дуже складний. Однак сам факт створення мови нейромережами приголомшує, відзначають дослідники.