Штучний інтелект сервісу Google Translate створив власну таємну мову

Нейронні мережі, завдяки яким сервіс «Гугла» здійснює переклади текстів, є настільки складними алгоритмами, що в деяких аспектах їх можна порівнювати з штучним інтелектом (ШІ) , повідомляє агентство «Азертадж».

З огляду на цей факт, чогось подібного слід було очікувати — схожі на ШІ алгоритми, розроблені інженерами Google, створили свою власну, таємну для людей, мову.

«Дивно, але це так. Ми провели експеримент, в ході якого вчили нейромережі перекладати з англійської на японську (і назад), а потім з англійської на корейську (і назад). А потім перевірили — чи може така нейронна мережа перекладати з японської на корейську безпосередньо, без англійської. З’ясувалося, що може. І це можливо лише завдяки тому, що всередині навченої нейромережі утворилася своя власна мова, несхожа на людські», — говорять шоковані експерти.

Розробники поки що не можуть сказати нічого конкретного про внутрішню мові ШІ, оскільки той дуже складний. Однак сам факт створення мови нейромережами приголомшує, відзначають дослідники.