Керівництво CNN вибачилося за антисемітський напис на екрані

Керівники американського каналу CNN заявили, що шкодують про фразу «Засновник руху «Alt-Right» сумнівається в тому, чи є євреї людьми», яка з’явилася на екранах телевізорів, повідомляє IsraInfo.

Титр був розміщений під час виходу програми «The Lead», на якій велося обговорення на тему підтримки Дональда Трампа ультраправим об’єднанням «Alt-Right» і його лідером Річардом Спенсером. Засновник руху, кажучи про євреїв, заявив: «Не можна не замислитися, хто вони — люди або бездушні големи». Тут же на екранах з’явився відповідний підпис.

Джим Шутт, який тимчасово замінив постійного ведучого програми Джеймса Таппера, вибачився за цей інцидент. Сам Джеймс Траппер також приніс вибачення за напис, назвавши його «огидним і неприйнятним».