В Японії побудували повністю прозорий будинок (фото)
У Токіо звели унікальний і сучасний будинок.
Унікальний будинок не має глухих стін — замість них конструктори використовували величезні вікна, повідомляє видання «Нескучные новости».
У Токіо звели унікальний і сучасний будинок. Головна особливість будови — це прозорість. Іншими словами, будинок майже не має стін — замість них зведені величезні віконні конструкції.
Будівля відома як «Будинок NA», її авторами є дизайнери та архітектори зі студії Sou Fukimoto Architects. Штори або жалюзі в будинку все-таки є — хоча б на випадок, якщо мешканцям будинку захочеться побути наодинці.
Стрічка новин
- Науковці вперше зафіксували організм, який довгий час залишався невловимим 15:26
- Учені розробили нову методику лікування набряку мозку 15:19
- Забив дочку-чемпіонку на смерть за пропуски занять 15:17
- В Японії побудували повністю прозорий будинок (фото) 15:00
- Керівники Хмельницького держхлібокомбінату розікрали 16 мільйонів гривень 14:56
- На Харківщині затримано колишнього керівника "Облавтодору", який переховувався в Криму 14:50
- Учені розповіли, як часто слід змінювати роботу 14:41
- Фрагмент Ейфелевої вежі купив приватний колекціонер 14:24
- Алла Пугачова показала, як вона виглядала в 27 років 14:06
- В Австрії перехожі впіймали дівчинку, яка випала з вікна 13:09