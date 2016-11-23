В Японії побудували повністю прозорий будинок (фото)

У Токіо звели унікальний і сучасний будинок.

Унікальний будинок не має глухих стін — замість них конструктори використовували величезні вікна, повідомляє видання «Нескучные новости».

У Токіо звели унікальний і сучасний будинок. Головна особливість будови — це прозорість. Іншими словами, будинок майже не має стін — замість них зведені величезні віконні конструкції.

Будівля відома як «Будинок NA», її авторами є дизайнери та архітектори зі студії Sou Fukimoto Architects. Штори або жалюзі в будинку все-таки є — хоча б на випадок, якщо мешканцям будинку захочеться побути наодинці.

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