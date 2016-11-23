Фрагмент Ейфелевої вежі купив приватний колекціонер

Ейфелева вежа / Фото: pixabay.com

З молотка пустили частину сходів Ейфелевої вежі. За виставлений фрагмент розгорілася неабияка боротьба. У підсумку початкова ціна лота 20 тисяч євро підскочила до небес. Колекціонер, якому пощастило придбати фрагмент, розщедрився за нього на суму, що перевищує 520 тисяч євро, повідомляє видання «Аргументы недели».

Висота проданої частини сходів становить трохи менше трьох метрів. Фрагмент включає чотирнадцять сходинок. Він розташовувався між 2-м і 3-м поверхами башти.

Гвинтові сходи, які були виготовлені ​​самим Густавом Ейфелем, були демонтовані і розібрані на фрагменти. Кілька з них передали музеям, а решту продали з аукціону. Найвища частина сходів досягала близько восьми метрів у висоту і включала сорок сходинок.