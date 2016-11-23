Безрукий китаєць не зміг взяти кредит через відсутність відбитків пальців

Кілька банків в китайському місті Чженчжоу (провінція Хенань) відмовили видати кредит чоловікові без рук, пояснивши це тим, що він не може здати відбитки пальців, повідомляє видання «ЕКД!».

25-річний У Цзяньпін втратив обидві руки ще в дитинстві, коли йому було п’ять років, в результаті електротравми. Молодий чоловік навчився писати, тримаючи ручку або олівець в роті, проте коли він звернувся в банк із заявою про надання йому кредиту, то отримав відмову.

На думку співробітників місцевих банків, одного лише підпису на кредитно-фінансових документах недостатньо, тому що підпис можна підробити, і тільки відбитки пальців є єдиним надійним варіантом ідентифікації особи.

Ця історія потрапила в китайські ЗМІ і соцмережі, де в коментарях піднялася справжня буря обурення. Інтернет-користувачі писали, що вимагати від людини без рук здати відбитки пальців — верх цинізму, і що в банках повинна бути передбачена інша процедура підтвердження особи заявника.

Піднятий у Мережі шум змусив кілька міських банків, куди У Цзяньпін звертався з проханням про кредит, відкликати свою відмову. Відгукнулися і місцеві чиновники з житлового відділу, які повідомили, що вони теж вимагають надати відбитки пальців при оформленні ряду документів, але в них розроблена спеціальна процедура підтвердження особи для людей, які, як У Цзяньпін, просто фізично не в змозі цього зробити.

Інформації про те, чи видали в результаті У Цзяньніпу кредит чи ні, поки не надходило.