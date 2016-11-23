Виявлений новий рекордсмен за швидкістю польоту серед тварин

До такого висновку прийшли вчені з Інституту орнітології німецького Товариства Макса Планка, повідомляє Gazeta.ru.

Раніше вважалося, що рекорд швидкості при горизонтальному польоті належить птахам, конкретно — чорному стрижу, виміряна швидкість польоту якого досягала 110 кілометрів за годину. Цей рекорд був встановлений ще в 1950-роки. Разом з американськими колегами вчені з Німеччини встановили, що відмінна аеродинаміка і довші, ніж у інших рукокрилих, крила дозволяють складчатогубим кажанам з Бразилії розвивати швидкість горизонтального польоту до 160 кілометрів на годину.

Щоб виміряти її, орнітологи прикріпили до мишей легкі радіопередавачі, сигнали з яких приймалися спеціальним дроном. «Спочатку ми не могли повірити: іноді самки мишей вагою 11-12 грам досягали швидкості в 160 км / ч — новий рекорд для горизонтального польоту», — пояснив співавтор роботи Камран Сафі.