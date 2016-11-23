Adidas створила кросівки з матеріалів, які піддаються біологічному розкладанню

Adidas Futurecraft Biofabrics

Нещодавно компанія представила кросівки UltraBoost Uncaged Parleys, виготовлені з переробленого сміття. А тепер компанія створила модель екологічно чистих кросівок Futurecraft Biofabrics, які виробляються з матеріалів, які піддаються біологічному розкладанню, повідомляє Quibbll.

Adidas щорічно випускає близько 300 мільйонів пар взуття. При його виготовленні часто використовуються полімерні матеріали, наприклад поліуретани, виробництво і подальша утилізація яких може завдавати шкоди навколишньому середовищу. Тому Adidas працює над створенням «екологічних» технологій і матеріалів.

Замість традиційного пластику в цьому випадку застосовується міцний синтетичний шовк під назвою Biosteel, який виробляється з рекомбінантних білків павутини. За словами представника компанії Adidas, кросівки Futurecraft Biofabric в середньому на 15% легші за кросівки, зроблені з традиційних полімерів.

Biosteel з’являється штучним шляхом: бактерії, в геном яких був введений павуковий ген, виділяють білок, який ізолюється і «пропускається» через спіральний апарат, що відтворює структуру плетіння павукового шовку. У результаті виходить нитка, яка відрізняється від наявних синтетичних волокон легкістю і при цьому досить міцна, щоб її можна було використовувати для виробництва спортивного взуття. Виготовленням цього матеріалу займається компанія AMSilk.

У комплекті з новою парою взуття буде також йти пакетик з розчинником з протеїнази, ферменту, котрий розщеплює пептидний зв'язок між амінокислотами в білках, що дозволить власнику «розчинити» свої кросівки прямо вдома в раковині з водою. Процес повинен бути безпечний і займе не більше 36 годин. При цьому, Adidas підкреслює, що просте намокання під час дощу ніяк не відіб'ється на властивостях взуття.

Проте, кросівки, швидше за все, не можна буде утилізувати повністю — згідно з описом, з ниток Biosteel складається тільки верхня їх частина.

У кросівках Futurecraft Biofabric використовується підошва Ultra Boost, яка також застосовується і в інших флагманських моделях Adidas. За запевненням виробника, новинка забезпечить можливість інтенсивного використання протягом двох років. Після закінчення терміну експлуатації звичайні кросівки викидаються в сміття.

Компанія має намір вивести на ринок готовий споживчий продукт вже в наступному році. Про те, скільки буде коштувати новинка, в компанії не повідомляють.