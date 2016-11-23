Невідому морську істоту величезних розмірів і з дзьобоподібним носом викинуло на берег Ільїнська (фото)
Фотографією невідомої морської тварини великих розмірів і з дзьобоподібним носом очевидці поділилися в соціальних мережах.
Вчені ІА SakhalinMedia пояснили, що останки, виявлені на узбережжі, належать дельфіну. На думку фахівця, дельфіни і кити часто викидаються на берег.
"Дельфін вже майже розклався, тому складно зараз ось так швидко визначити вид, але, судячи з дзьоба, голови і ребер, нічого незвичайного", - сказав заступник начальника відділу прогнозування ФГБНУ "СахНІРО" Микола Кім.