Невідому морську істоту величезних розмірів і з дзьобоподібним носом викинуло на берег Ільїнська (фото)

Вчені ІА SakhalinMedia пояснили, що останки, виявлені на узбережжі, належать дельфіну. На думку фахівця, дельфіни і кити часто викидаються на берег.

"Дельфін вже майже розклався, тому складно зараз ось так швидко визначити вид, але, судячи з дзьоба, голови і ребер, нічого незвичайного", - сказав заступник начальника відділу прогнозування ФГБНУ "СахНІРО" Микола Кім.