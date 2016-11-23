Жителі китайського міста допомогли старому фермерові продати 32 тонни картоплі за кілька годин

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Неймовірне благородство продемонстрували жителі китайського міста Шеньчжень (провінція Гуандун), купивши в старого-фермера 32 тонни «некондиційної» (за стандартами магазинів) картоплі, повідомляє видання «ЕКД!».

60-річний житель провінції Цінхай на прізвище Ма приїхав у Шеньчжень в надії продати тут урожай вирощеного ним картоплі. Зять сказав літньому Ма, що в багатотисячному місті ціни на картоплю набагато вищі, ніж на ринках в сільськогосподарській провінції.

Відстань між селом, де проживає Ма, і багатомільйонним Шеньчженем — не одна сотня кілометрів, однак старий вирішив ризикнути. Доставка 32 тонн картоплі зайняла в нього четверо діб і коштувала близько 16 тисяч юанів ($ 2330).

Однак, приїхавши 5 листопада в Шеньчжень, Ма зрозумів, що до обіцяного прибутку далеко. Магазини відмовилися закупити в нього картоплю, сказавши, що його якість не відповідає утановленним стандартам. Правда, за деякими відомостями, таким чином перекупники просто хотіли збити ціну на картоплю на свою користь.

«Дійсно, моя картопля була не настільки хороша, як та, що продається в магазині, — розповів Ма журналістам. — А потім мені сказали, що в сховищі немає місця, щоб тримати там таку кількість картоплі. Загалом, мені довелося відмовитися від угоди, і я опинився на вулиці — разом зі своєю картоплею».

Жителі навколишніх будинків були чимало здивовані, побачивши тридцять з гаком тонн картоплі, складованих прямо на вулиці. Коли ж Ма розповів їм про свою проблему, то добрі люди з Шеньчженя вирішили допомогти старому.

13 листопада, в соціальній мережі WeChat з'явився пост, в якому, крім розповіді про те, що трапилося, містився заклик приїхати і купити картоплю в Ма. Заклик почули, і жителі різних районів міста вирушили за картоплею у вказане місце. Буквально за кілька годин у понеділок всі 32 тонни картоплі були успішно розпродані, так що тепер щасливий Ма може нарешті повернутися додому.

«Це була найдовша подорож, яку я коли-небудь робив. Я безмежно вдячний людям за надану мені допомогу. Це чудове місто», — сказав розчулений фермер.