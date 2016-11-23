Панди зіткнулися з мовним бар’єром після переїзду з США до Китаю

Народжені в США панди-двійнята Мей Лунь і Мей Хуань зіткнулися з несподіваною проблемою після переїзду в Китай: мовний бар’єр, повідомляє видання “ЕКД!”.

Сестри народилися в липні 2013 року в зоопарку міста Атланта, штат Джорджія. Це перші виживші панди-двійнята, які народилися в США.

На початку листопада цього року, згідно з правилами, панди повернулися на історичну батьківщину — в Центр з вивчення і розведення великих панд у Ченду, провінція Сичуань. Тут панди поступово звикають до нових умов проживання, змін в кліматі і раціоні харчування.

А ось проблема мовного бар’єру, мабуть, стала сюрпризом і для тварин, і для людей. Співробітники розплідника пояснюють, що панди звикли до англійської мови, яку вони чули з народження, а ось сичуаньский діалект китайської мови дається їм дуже нелегко. У спілкуванні з персоналом розплідника Мей Лунь і Мей Хуань розуміють лише свої імена, але залишаються «глухі» до інших слів і командам по-китайськи.

У той же час панди жваво реагують на слова і команди, вимовлені по-англійськи, наприклад, "Come here" ( «Підійди сюди»).

Чорно-білі двійнята змушені «заїдати» стрес від переїзду печивом, однак співробітники розплідника налаштовані прищепити тваринам більш здоровий раціон харчування.