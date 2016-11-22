У Мережі з’явилися знімки племені, яке ніколи не контактувало з цивілізацією
Люди народу моксіхатетіма (Moxihatetema) ніколи не мали контакту з цивілізованим світом.
Невелике село вперше була сфотографоване з літака після довгих і невдалих спроб контакту з боку цивілізації. На знімках видно, що всередині племінної споруди, відомої як “малока”, проживає близько 100 людей, повідомляє Quibbll.
Це плем'я моксіхатетіма відноситься до народу яномама, який включає в себе кілька споріднених племен загальною чисельністю близько 35 000 осіб. На сьогодні залишається не так багато племен яномама, які ніколи не контактували з рештою світу.
Індіанців ніхто не бачив більше року, тому в місцевої влади почали з'являтися побоювання за плем'я. Але на знімках видно, що вони все ще живі і здорові.
Збільшивши масштаб, можна побачити чоловіка, який грозиться списом у бік камери.
Інші члени племені просто дивляться вгору, розглядаючи дивний літаючий об'єкт.
Влада не має наміру встановлювати контакт з новим племенем, щоб зберегти його самобутність. Також влада оберігає плем'я від можливих зіткнень з нелегальними золотошукачами гарімпейро, які періодично посягають на території індіанців.
У 1993 році стався збройний конфлікт, названий «Різаниною яномамо». Група гарімпейро вбила принаймні 16 яномамо, а ті у відповідь вбили двох золотошукачів і поранили ще двох. Крім насильства, золотошукачі приносять з собою і хвороби, до яких у моксіхатетіма немає імунітету.