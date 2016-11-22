Житель Франції знайшов в будинку, який отримав у спадок, близько 100 кілограмів золота

Власник особняка в місті Евре в Нормандії виявив в різних схованках 5 тисяч золотих монет, два злитки по 12 кілограмів і 37 злитків по одному кілограму. Загальна вартість всього золота оцінюється в 3,5 мільйона євро. Держава за французьким законодавством отримає з цієї суми частку в 45%. Крім того, як передає агентство AFP, чиновники перевірять, чи виплачував в попередні роки колишній власник золота податок на крупну власність.