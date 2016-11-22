Компанія Tesla показала світ «очима» автопілота

Компанія відомого винахідника та інженера Ілана Маска опублікувала відеозапис, в якому показала, як працює система автопілота в моделях автомобілів Tesla Model S і Model X. Система забезпечує рух вулицями без участі водія, повідомляє BelSat.

У відео показано, як автопілот з’єднує зображення з чотирьох камер електромобіля. При цьому три з них демонструють об’єкти навколишнього світу, які розпізнає автопілот, а четверта — те, що бачить пасажир у салоні автомобіля.

Об’єкти виділяються різними кольорами. Дорожні знаки система бачить у фіолетовому кольорі, а пішоходів і автомобілі — в зеленому.

Завдяки системі автомобіль самостійно уповільнює рух, коли наближається до пасажира, і паркується.

І хоча розпізнавання відбувається коректно, автопілот реагує на об’єкти не завжди як треба. Наприклад, гальмує перед людьми на узбіччі.