Температура повітря в Арктиці на 20 градусів вище норми

Фахівці Данського метеорологічного інституту заявляють, що сьогодні на Північному полюсі невластива для цих місць «спека», повідомляє Informing.

За словами експертів, в цей час, коли на Північному полюсі встановилася полярна ніч, тут зазвичай фіксуються дуже сильні морози.

Однак, вже з початку цієї осені температура повітря в деяких арктичних районах піднялася на цілих 20 градусів!

У листопаді зазвичай на північному полюсі не менше 25 градусів морозу. Однак в цьому році зафіксовано небувале потепління — температура становить -5 градусів за Цельсієм.

Як кажуть фахівці, це пов'язано з тим, що крижаний покрив в цьому році в Арктиці набагато тонший, ніж зазвичай, і в цьому сенсі б’є всі рекорди.

Крім того, великий обсяг теплого вологого повітря потрапляє в регіон з більш низьких широт.

Учені поки що не можуть сказати, яким чином незвичайно тепла погода може вплинути на місцеву дику природу — наприклад, на білих ведмедів, які в цей час року, як правило, полюють на морському льоду.

Фахівцям поки залишається тільки спостерігати за погодою в Арктиці і вірити, що холоди ще сюди повернутися в цьому році.