Нігерійський футболіст проїхав 103 кілометри на велосипеді з м’ячем на голові (відео)
Харрісон Чінеду проїхав 103 кілометри на велосипеді, утримуючи на голові м’яч.
Нігерійський футболіст Харрісон Чінеду проїхав 103 кілометри на велосипеді, утримуючи на голові м’яч.
Фрагмент поїздки гравця розміщений в Twitter агентства AFP, повідомляє Lenta.ru.
«Я встановив цей рекорд і щасливий, що він буде належати мені. Досягнення відправлено на перевірку в Книгу рекордів Гіннесса. Чекаємо результатів», — розповів Чінеду.
У березні 2016 року Чінеду встановив інший світовий рекорд. Він пройшов пішки 48,04 кілометра, утримуючи м'яч на голові.