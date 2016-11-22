Нігерійський футболіст проїхав 103 кілометри на велосипеді з м’ячем на голові (відео)

Нігерійський футболіст Харрісон Чінеду проїхав 103 кілометри на велосипеді, утримуючи на голові м’яч.

Фрагмент поїздки гравця розміщений в Twitter агентства AFP, повідомляє Lenta.ru.

«Я встановив цей рекорд і щасливий, що він буде належати мені. Досягнення відправлено на перевірку в Книгу рекордів Гіннесса. Чекаємо результатів», — розповів Чінеду.

У березні 2016 року Чінеду встановив інший світовий рекорд. Він пройшов пішки 48,04 кілометра, утримуючи м'яч на голові.