Трирічна дитина занурюється на глибину до десяти метрів без жодного спорядження (відео)

Слідом за своїми батьками, професійними ниряльниками, хлопчик занурюється на глибину до десяти метрів без жодного спорядження.

Відео, зняте в Дахабі, одних захоплює, інших змушує задуматися, чи правильно вони виховують своїх дітей. Адже тиск на такій глибині в три рази перевищує атмосферний. Невідомо, як це позначиться на здоров'ї трирічної дитини. У будь-якому випадку, в сміливості йому не відмовиш.