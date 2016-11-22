У Новій Зеландії побудували перший підземний перехід для пінгвінів (відео)

У Новій Зеландії побудували перший підземний перехід для пінгвінів. Таким чином, влада країни вирішила убезпечити нелітаючих птахів від доріг, на яких вони нерідко виявляються і гинуть, повідомляє VistaNews.

Малі пінгвіни, які населяють Оамару (Нова Зеландія), на протязі багатьох років піддавали себе смертельній небезпеці, рухаючись від гнізд до моря через проїжджу частину. Щоб зробити переміщення птахів більш безпечним, влада ухвалила рішення про створення спеціального підземного переходу.

Відомо, що птахи вже оцінили спорудження, і часто користуються ним для того, щоб переміщатися по середовищі свого проживання. Влада відстежують рух пінгвінів за допомогою камер, встановлених довкола переходу.