Австралійка півроку лікувалася від неіснуючого ракового захворювання

В австралійському штаті Новий Південний Уельс пацієнтці через помилку лікарів довелося півроку проходити протиракову терапію, перш ніж жінка дізналася про доброякісність пухлини, повідомляє Australia-News.ru.

Австралійка почала лікування в 2014 році і довгий час була на обстеженні, приймаючи лікарські препарати.

Після того, як пацієнтці було зроблено повторний знімок КТ і виявлено, що ракового захворювання немає, а пухлина доброякісна, жінці довелося проходити додатковий оздоровчий курс від препаратів.

Нарізі австралійка повністю відновилася і подала заяву в Медичну рада штату.