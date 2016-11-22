В Австралії кошеня врятувало господаря від укусу змії

Житель австралійського міста Перт ледь не став жертвою укусу тигровій змії, що сховалася в його черевику, повідомляє видання Aaustralia-News.ru.

Від подібного інциденту чоловіка врятував його вихованець, чотиримісячне кошеня, яке насторожено вдивлявся на непрошеного гостя. Австралієць це помітив, і вирішив дізнатися, що ж зацікавило його вихованця.

Побачивши досить небезпечну змію, укус якої може бути смертельний для людини, чоловік покликав на допомогу свою дівчину.

Разом вони зловили змію в пластиковий контейнер і випустили на природу.