В Австралії кошеня врятувало господаря від укусу змії
Укус тигровій змії може бути смертельним для людини.
Житель австралійського міста Перт ледь не став жертвою укусу тигровій змії, що сховалася в його черевику, повідомляє видання Aaustralia-News.ru.
Від подібного інциденту чоловіка врятував його вихованець, чотиримісячне кошеня, яке насторожено вдивлявся на непрошеного гостя. Австралієць це помітив, і вирішив дізнатися, що ж зацікавило його вихованця.
Побачивши досить небезпечну змію, укус якої може бути смертельний для людини, чоловік покликав на допомогу свою дівчину.
Разом вони зловили змію в пластиковий контейнер і випустили на природу.