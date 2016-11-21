Вчені знайшли найбільш круглу зірку у Всесвіті

Професор Лоран Гізон / Фото: MPS

Учені з Інституту досліджень Сонячної системи Товариства Макса Планка (Німеччина) встановили, що зірка Kepler 11145123 є найбільш круглим природним об'єктом з наразі виміряних. Про це повідомляється на сайті інституту.

Усі зірки обертаються і тому трохи сплющені під дією відцентрової сили. Чим швидше обертання, тим більш сплюснутою стає зірка. Наше Сонце обертається з періодом 27 днів і має на екваторі радіус на 10 км більше, ніж біля полюсів; для Землі ця різниця становить 21 км.

Професор Лоран Гізон і його колеги вибрали об’єктом свого ново дослідження зірку на ім'я Kepler 11145123, яка обертається досить повільно. Ця гаряча і яскрава зірка більш ніж у два рази більша за Сонце і обертається в три рази повільніше, ніж Сонце.

Kepler 11145123 знаходиться за 5 тисяч світлових років від Землі (47 000 000 мільярдів кілометрів).

Космічний телескоп Kepler протягом чотирьох років безперервно спостерігав за зіркою. У результаті ученим вдалося встановити, що різниця в радіусі між екватором і полюсами зірки Kepler 11145123 становить лише 3 км.

«Це робить Kepler 11145123 найбільш круглим природним об’єктом з наразі виміряних, ще більш округлими, ніж Сонце», — пояснює Лоран Гізон.

Дивно, але зірка сплюснута навіть менше, ніж слід очікувати відповідно до швидкості її обертання. Автори дослідження припускають, що наявність магнітного поля на низьких широтах зірки може змісити її виглядати більш сферично.