Десять італійських готелів обіцяють відшкодувати вартість проживання парам, які зачали в них дитину

Кампанія проходить під слоганом «Приїжджайте в Ассізі!». Деякі готелі як подарунок пропонують відшкодування вартості розміщення, а інші — додатковий безкоштовний вихідний у їхньому готелі, повідомляє Informing.

Відзначимо, що ті пари, які претендують на відшкодування вартості проживання, повинні пред'явити посвідчення про народження, яке доводить, що дитина народилася рівно через дев'ять місяців (плюс-мінус десять днів) після проживання в готелі.

Метою незвичайної акції є залучення туристів в історичний регіон Італії, а також покращення демографічної ситуації в країні.