У Римі відкривається «марихуана-кафе»

У Римі в історичному й університетському районі Сан-Лоренцо найближчим часом відкриє свої двері бар-магазин Canapa Caffè, де відвідувачі зможуть придбати і скуштувати страви і напої, виготовлені на основі конопель, повідомляє EuroMag.

Також в кафе буде продаватися косметика, виготовлена ​​з конопель і, вперше в Італії, приміщення для маріхуанотерапіі, де можна забути про больові відчуття, викликані певними захворюваннями, і просто розслабитися, вдихаючи пари конопель.

Ідея прийшла в голову двом тридцятирічним підприємцям Карло Монако і Луїджі Мантуано, які давно лікуються каннабісом: Карло страждає від анорексії, а Луїджі — від нападів паніки.

В італійському парламенті законопроект про легалізацію конопель наразі знаходиться на стадії розгляду. А поки Карло і Луїджі ризикують отримати чотири роки в'язниці і до 30 тисяч євро штрафу.