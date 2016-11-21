У РФ депутат прийшла на відкриття дороги в костюмі білого ведмедя
Курйозний інцидент стався на офіційній церемонії відкриття ділянки дороги в Тюмені.
Депутат Тюменської міської думи Альбіна Селезньова вибрала незвичайний наряд для участі в офіційній церемонії відкриття ділянки об’їзної дороги, повідомляє видання Znak.com.
Відкриття дороги відбулося сьогодні, 21 листопада.
Відзначимо, що «костюм» у даному випадку — це не фігура мови, на фотографії видно. Депутатка одягнула не тільки «вушка», але й навіть «лапки» ведмедика.