У РФ депутат прийшла на відкриття дороги в костюмі білого ведмедя

Депутат Тюменської міської думи Альбіна Селезньова вибрала незвичайний наряд для участі в офіційній церемонії відкриття ділянки об’їзної дороги, повідомляє видання Znak.com.

Відкриття дороги відбулося сьогодні, 21 листопада.

Відзначимо, що «костюм» у даному випадку — це не фігура мови, на фотографії видно. Депутатка одягнула не тільки «вушка», але й навіть «лапки» ведмедика.