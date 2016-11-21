В Японії вчені виявили «інопланетну» рослину

Японські вчені виявили на території своєї країни унікальну квітку, яка в інших куточках нашої планети не зустрічається, повідомляє Informing.

Дивовижну рослину було виявлено на території острова Куросіма.

Після ретельних досліджень ботаніки прийшли до висновку, що незвичайна квітка, яка отримала назву Gastrodia kuroshimensis, не має аналогів у світі. Дивовижна квітка повністю відрізняються від інших земних рослин і більше нагадує вид позаземної рослинності.

Фахівці встановили, що Gastrodia kuroshimensis відноситься до мікогетеротрофів. Це рідкісні паразитичні рослини, які відрізняються від звичайних рослин способом живлення. Мікогетеротрофи не беруть участі в процесі фотосинтезу, а отримують поживні речовини, паразитуючи на грибах.

До того ж знайдена японськими вченими квітка ніколи не цвіте, а розмножується завдяки самоозаплідненню. У цієї «інопланетної» рослини процес самозапилення відбувається в квітках, які ніколи не розпускаються.