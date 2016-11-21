Хірурги витягли півметра волосся з кишечника 10-літньої школярки

Хірурги Кемеровської дитячої міської клінічної лікарні № 5 у ході екстрено проведеної операції витягли з організму 10-річної школярки 50-сантиметрове утворення з волосся.

Дівчинку доставили до медзакладу в тяжкому стані з гострими болями в животі, синдромом блювоти і промацували об'ємне утворення в кишечнику.

Після проведення діагностичної лапароскопії, яка плавно перетекла в повномасштабну операцію, лікарі виявили об'ємне утворення в просвіті кишки. Щоб його видалити, треба було дві години.

"Це вважається проявом тріхобезоара (чужорідне тіло з волосся). Дана патологія зустрічається дуже рідко. Найчастіше зустрічається тріхобезоар шлунка, коли чужорідне тіло заважає просуванню їжі і викликає непрохідність шлунка...", - розповів в інтерв'ю РІА "Новини" в. о. завідувача відділенням загальної хірургії Костянтин Сурцев.

Він також пояснив, що дівчинка була в напружених відносинах з однокласниками і знаходила заспокоєння в тому, що гризла свою косу.