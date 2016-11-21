Веселий автоінспектор влаштував "танці на льоду" (відео)

У Мережі з'явилося відео, на якому зображено зимову розвагу автоінспектора з Приморського краю.

На кадрах ролика видно, як співробітник ДАІ, пританцьовуючи, катається на кірці льоду, що утворилася на дорозі. При цьому він як дитина радіє своєму вчинку і повторює його знову, тримаючи при цьому в руках жезл.

Ролик з поліцейським, що влаштував "танці на льоду", набирає популярність в Мережі.