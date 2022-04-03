ПриватБанк видав більше мільярда гривень нових кредитів агровиробникам

ПриватБанк видав більше мільярда гривень нових кредитів агровиробникам

ПриватБанк видав вже 1,102 млрд грн нових агрокредитів.

Джерело: Відомості

За 6 днів програми пільгового кредитування посівної ПриватБанк видав вже 1,102 млрд грн нових агро кредитів для 419 фермерів.

Заявку на кредитування агровиробників можна подати онлайн на сторінці pb.ua/agro. Кредитування доступне на строк 6 місяців з компенсацією від держави до 0% річних річних у сумі до 60 млн грн для агровиробників з “банком землі” в обробітку від 100 га, які знаходяться в регіонах України, де наразі не ведуться бойові дії.

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