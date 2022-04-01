У Києві відновив роботу сервіс доставки продуктів Turbo.ua

Сервіс Turbo.ua був створений, щоби вивести український ринок замовлення продуктів та їжі онлайн на новий рівень. Відтепер компанія відновила свої послуги у декількох районах столиці та планує поновити доставлення всім містом уже незабаром. Зробити замовлення свіжих продуктів може кожен зареєстрований користувач з 11-ї до 16-ї години щоденно. Поки що діє послуга самовивозу в точках видачі у таких районах столиці: Осокорки, Позняки, Харківська, Березняки, Русанівка, Оболонь, територія ЖК «Комфорт Таун».

Доставлення продуктів з Turbo.ua — заощадження часу та вигода

Ще за часів карантину (та навіть набагато раніше) з’явилося багато різноманітних компаній, які запропонували киянам послуги доставлення продуктів. Це водночас і спростило процес закупу продуктів, й ускладнило — бо ж потрібно обрати найвигідніший та найшвидший сервіс. Тому під час створення сервісу Turbo UA для замовлення продуктів онлайн основним завданням було — спрощення процесу вибору продуктів онлайн та найшвидша доставка, навіть за 15 хвилин.

Інформація від Turbo.ua:

«Служба Turbo — це більше, ніж звичайна служба доставлення продуктів. Це запорука заощадження вільного часу та отримання замовлення в короткий час: буквально за 15–30 хвилин. Така швидкість досягається внаслідок широкої мережі дарксторів, які розташовані в кожному районі Києва. Велокур’єри дійсно працюють у турборежимі, слідкуючи за таймером».

Як зробити замовлення в Turbo.ua?

Є 2 зручних способи — безперечне замовлення на сайті чи за допомогою додатку для смартфона.

Як замовити продукти на сайті:

Зареєструватися. Вказати адресу проживання. Обрати товари з каталогу. Чекати кур’єра за 15–30 хвилин.

Як зробити замовлення за допомогою додатку:

Завантажити додаток Turbo.ua на Android чи iOS. Вказати адресу. Обрати продукти. Чекати на замовлення найближчим часом.

Які групи товарів можна купити з Turbo.ua?

Обирати можна із широкого асортименту товарів:

Швидка їжа (сухі сніданки, горішки чи печиво на перекус, каші швидкого приготування та інші).

Овочі: від огірків із помідорами до батату і вареної кукурудзи.

Фрукти та ягоди (асортимент залежить від сезону).

Горіхи та сухофрукти (родзинки, мигдаль та інші).

Продукція з пекарні: лаваші, сухарики, пироги тощо.

Молочна продукція та яйця. Сметана, кисломолочні продукти, згущене молоко й ще багато іншого.

Ковбаси та сир: як нарізки, так і цілі шматочки, також до цієї групи входять сардельки та сосиски.

Риба та морепродукти (оселедець, креветка, морський коктейль, крабові палички).

Відділ заморозки. Різноманітне тісто, заморожені овочі та фрукти та навіть лід.

Консерви (як горошок із кукурудзою, так і консервація чи джеми).

Бакалійний відділ (спагеті, борошно, сіль, цукор і ще багато іншого).

Чай, кава та додатки.

Солодощі (печиво, шоколад, цукерки, вафлі та інше від провідних виробників).

Чипси та снеки.

Ігристі вина, пиво та інші напої. Тютюнові вироби.

Дитячі товари: памперси, косметика для малюків, серветки.

Корма та смаколики для хатніх улюбленців, наповнювачі.

Товари для краси та гігієни: від ватних дисків до колготок.

Товари першої потреби для дому та побуту: туалетний папір, батарейки, побутова хімія тощо.

Корисні дрібнички: антисептики, бахіли та інше.

Категорія товарів «Для дорослих».

Азійські товари (продукти для приготування суші вдома — рис, палички, оцет, імбир та інше).

У «Турбо» працюють лише з перевіреними брендами: «Глобино», Coca Cola, Snicers, Sandora, Pepsi, Lays, «Молокія» та інші провідні компанії-постачальники.

Доставлення — це, мабуть, дорого. Як скористатися послугою безкоштовно?

Щоби не платити за послуги доставлення, яка, до речі, недорога, клієнтам пропонується виконати лише одну умову: зробити замовлення на суму від 250 грн.