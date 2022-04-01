У Києві відновив роботу сервіс доставки продуктів Turbo.ua

У Києві відновив роботу сервіс доставки продуктів Turbo.ua

Компанія відновила свої послуги у декількох районах столиці та планує поновити доставлення всім містом уже незабаром.

Джерело: Відомості

Сервіс Turbo.ua був створений, щоби вивести український ринок замовлення продуктів та їжі онлайн на новий рівень. Відтепер компанія відновила свої послуги у декількох районах столиці та планує поновити доставлення всім містом уже незабаром. Зробити замовлення свіжих продуктів може кожен зареєстрований користувач з 11-ї до 16-ї години щоденно. Поки що діє послуга самовивозу в точках видачі у таких районах столиці: Осокорки, Позняки, Харківська, Березняки, Русанівка, Оболонь, територія ЖК «Комфорт Таун».

 

Доставлення продуктів з Turbo.ua — заощадження часу та вигода

Ще за часів карантину (та навіть набагато раніше) з’явилося багато різноманітних компаній, які запропонували киянам послуги доставлення продуктів. Це водночас і спростило процес закупу продуктів, й ускладнило — бо ж потрібно обрати найвигідніший та найшвидший сервіс. Тому під час створення сервісу Turbo UA для замовлення продуктів онлайн основним завданням було — спрощення процесу вибору продуктів онлайн та найшвидша доставка, навіть за 15 хвилин.

Інформація від Turbo.ua:

«Служба Turbo — це більше, ніж звичайна служба доставлення продуктів. Це запорука заощадження вільного часу та отримання замовлення в короткий час: буквально за 15–30 хвилин. Така швидкість досягається внаслідок широкої мережі дарксторів, які розташовані в кожному районі Києва. Велокур’єри дійсно працюють у турборежимі, слідкуючи за таймером».

Як зробити замовлення в Turbo.ua?

Є 2 зручних способи — безперечне замовлення на сайті чи за допомогою додатку для смартфона.

Як замовити продукти на сайті:

  1. Зареєструватися.

  2. Вказати адресу проживання.

  3. Обрати товари з каталогу.

  4. Чекати кур’єра за 15–30 хвилин.

Як зробити замовлення за допомогою додатку:

  1. Завантажити додаток Turbo.ua на Android чи iOS.

  2. Вказати адресу.

  3. Обрати продукти.

  4. Чекати на замовлення найближчим часом.

Які групи товарів можна купити з Turbo.ua?

Обирати можна із широкого асортименту товарів:

  • Швидка їжа (сухі сніданки, горішки чи печиво на перекус, каші швидкого приготування та інші).

  • Овочі: від огірків із помідорами до батату і вареної кукурудзи.

  • Фрукти та ягоди (асортимент залежить від сезону).

  • Горіхи та сухофрукти (родзинки, мигдаль та інші).

  • Продукція з пекарні: лаваші, сухарики, пироги тощо.

  • Молочна продукція та яйця. Сметана, кисломолочні продукти, згущене молоко й ще багато іншого.

  • Ковбаси та сир: як нарізки, так і цілі шматочки, також до цієї групи входять сардельки та сосиски.

  • Риба та морепродукти (оселедець, креветка, морський коктейль, крабові палички).

  • Відділ заморозки. Різноманітне тісто, заморожені овочі та фрукти та навіть лід.

  • Консерви (як горошок із кукурудзою, так і консервація чи джеми).

  • Бакалійний відділ (спагеті, борошно, сіль, цукор і ще багато іншого).

  • Чай, кава та додатки.

  • Солодощі (печиво, шоколад, цукерки, вафлі та інше від провідних виробників).

  • Чипси та снеки.

  • Ігристі вина, пиво та інші напої. Тютюнові вироби.

  • Дитячі товари: памперси, косметика для малюків, серветки.

  • Корма та смаколики для хатніх улюбленців, наповнювачі.

  • Товари для краси та гігієни: від ватних дисків до колготок.

  • Товари першої потреби для дому та побуту: туалетний папір, батарейки, побутова хімія тощо.

  • Корисні дрібнички: антисептики, бахіли та інше.

  • Категорія товарів «Для дорослих».

  • Азійські товари (продукти для приготування суші вдома — рис, палички, оцет, імбир та інше).

У «Турбо» працюють лише з перевіреними брендами: «Глобино», Coca Cola, Snicers, Sandora, Pepsi, Lays, «Молокія» та інші провідні компанії-постачальники.

Доставлення — це, мабуть, дорого. Як скористатися послугою безкоштовно?

Щоби не платити за послуги доставлення, яка, до речі, недорога, клієнтам пропонується виконати лише одну умову: зробити замовлення на суму від 250 грн.

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