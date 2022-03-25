МСЕ допоможе у відновленні телекомунікаційної інфраструктури України

Незважаючи на супротив країни-агресора, Міжнародний союз електрозв’язку ухвалив рішення про виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН «Агресія проти України» щодо допомоги та підтримки України у відновленні її сфери електрозв’язку.

Це відкриває можливості для МСЕ вживати реальних заходів для відновлення телекомунікаційної інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена внаслідок розв’язаної росією війни проти України:

здійснювати моніторинг і надавати регулярні звіти щодо потреб України у сфері телекомунікацій та готувати пропозиції щодо ефективної технічної допомоги;

провести оцінювання впливу війни в Україні на програми та діяльність МСЕ в регіоні та надати звіт про це;

забезпечити належну мобілізацію фінансових і людських ресурсів, у тому числі за рахунок внутрішнього бюджету та Фонду розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, для реалізації запропонованих заходів.

Юрій Щиголь, Голова Держспецзв’язку: «Це було дійсно складне голосування. Представники окупантів у МСЕ використовували всі можливі засоби й процедурні зачіпки, щоб зупинити або хоча б відтягнути ухвалення рішення. Однак всі добре бачать і розуміють, ким є росія і яку мету переслідують окупаційні війська в Україні. Дякую кожному представнику країн-учасниць МСЕ, які підтримали це рішення».