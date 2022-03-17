ПриватБанк розпочинає прийом заявок за новою державною програмою пільгового кредитування агробізнесу

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №274, ПриватБанк розпочинає прийом заявок на пільгове кредитування агровиробників. Це можна зробити онлайн на сторінці pb.ua/agro.

За умовами програми, кредитування доступне на строк до 6 місяців під 0% річних (з підключенням програми 5-7-9%) за такими кредитними продуктами:

“КУБ з заставою” до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією в розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

“Агросезон” до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією в розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

“Агросезон” від 5 до 50 млн грн під забезпечення державною гарантією в розмірі 80% від суми кредиту з додатковим забезпеченням від клієнтів в розмірі 20% від суми кредитів під заставу сільгосптехніки.

Кредитування доступно для агровиробників з “банком землі” в обробітку від 100 до 10 000 га, які знаходяться в регіонах України, де наразі не ведуться бойові дії.