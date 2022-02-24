Про роботу банківської системи та валютного ринку з 24 лютого 2022 року в умовах воєнного стану по всій території України

Національний банк оперативно ухвалив Постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України, якою, зокрема, передбачено, що:

банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;

банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією Постановою;

забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;

безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;

банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;

НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік;

платежі Уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про особливий період.

Відповідна Постанова також передбачає введення тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, зокрема: