Увага! Про роботу ПриватБанку в умовах воєнного стану

- Відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

- Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7 - ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн.

- Безготівкові розрахунки працюють без обмежень.

- Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне . Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі.

- Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів.

- Тимчасово зупинені покупки через “Оплату частинами”

- мережа POS-терміналів банку працює

Окрім того, згідно з Постановою Правління Національного банку України “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” від 24 лютого 2022 року № 18 призупинено роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Будь-які інші обмеження поза Постановою НБУ є технічними труднощами, і ми робимо усе, щоб до 14:00 ПриватБанк запрацював у відповідності до Постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація.

ПриватБанк у своїй роботі керується Постановою НБУ, детальніше тут: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini

Ми обов'язково триматимемо вас у курсі всіх новин щодо роботи банку у цей час.





Беремо і зберігаємо спокій!