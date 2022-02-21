Какую квартиру купить: с ремонтом или без

Еще несколько лет назад квартиры в новостройках продавали с «голыми» стенами без отделки. Сегодня ситуация несколько изменилась, и уже многие застройщики предлагают недвижимость с чистовым ремонтом. В чем преимущества таких квартир и есть ли они вообще? Давайте узнаем.

Плюсы и минусы квартир с ремонтом

Если вы собираетесь купить квартиру Французский квартал в Киеве готов предложить немало вариантов с отделкой, которые вы можете изучить на онлайн-сервисе OLX. Здесь вы найдете различные варианты недвижимости, сравнив их по цене и другим показателям. Среди преимуществ квартир с ремонтом стоит отметить такие:

возможность въехать сразу после покупки;

минимум дополнительных денежных затрат;

гарантия от застройщика на отделочные работы.

При этом стоит сказать и о недостатках такого жилья. Приобретая его, вы становитесь заложником не только чужого выбора в плане цвета стен, но также разводки коммуникаций. Также у вас могут быть свои предпочтения по материалам для отделки поверхностей, размещению розеток и выводом водозаборных точек.

Преимущества и недостатки квартир без ремонта

При покупке недвижимости без отделочных работ вы получаете возможность:

на раннем этапе выявить все недочеты и дефекты;

осуществить разводку коммуникаций по собственному желанию;

продумать комфортную планировку;

создать интерьерный дизайн по собственному вкусу;

использовать отделочные материалы, в качестве которых вы уверены.

Среди минусов можно выделить два момента:

необходимость траты дополнительных средств;

время, которое вам потребуется потратить на ремонт.

Также стоит рассмотреть возможность покупки недвижимости с черновой отделкой. Он оставит меньше простора для планировки, так как такая недвижимость продается с уже разведенными коммуникациями и установленными розетками. Однако вы потратите гораздо меньше времени и средств на обустройство помещений.

Что же выбрать?

Дать однозначный ответ попросту невозможно. Если у вас есть время на ремонт вашей мечты, то недвижимость без отделки будет оптимальным выбором. В случае необходимости экономии денег и времени лучше приобретать жилье с готовой отделкой.