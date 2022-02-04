ПриватБанк спростив фінансування оборотного капіталу клієнтам малого бізнесу

ПриватБанк спростив фінансування оборотного капіталу клієнтам малого бізнесу

Нові умови кредитування дають можливість клієнтам отримувати фінансування від 500 тис до 10 млн грн.

Джерело: Відомості

З початку лютого ПриватБанк запровадив нові умови фінансування оборотного капіталу компаній та підприємств малого бізнесу. Насамперед банком спрощено умови фінансування: суми передрахованих лімітів збільшено в 3,5 рази, знижено вимоги до забезпечення, в т.ч. та за рахунок державних гарантій, а рішення щодо кредитів до 5 млн грн можуть прийматися автоматично.

Нові умови кредитування в рамках відновлюваної кредитної лінії для малого бізнесу дають можливість клієнтам отримувати фінансування від 500 тис до 10 млн грн терміном 24 міс з плавним зниженням ліміту починаючи з 7-го місяця кредитування.

Отримати такий кредит у ПриватБанку можна також на умовах програми "Доступні кредити 5-7-9%" та програми держгарантій на портфельній основі, що дозволяє клієнтам банку кредитуватися під знижені відсоткові ставки та з меншою заставою.

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