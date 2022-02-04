ПриватБанк спростив фінансування оборотного капіталу клієнтам малого бізнесу

З початку лютого ПриватБанк запровадив нові умови фінансування оборотного капіталу компаній та підприємств малого бізнесу. Насамперед банком спрощено умови фінансування: суми передрахованих лімітів збільшено в 3,5 рази, знижено вимоги до забезпечення, в т.ч. та за рахунок державних гарантій, а рішення щодо кредитів до 5 млн грн можуть прийматися автоматично.

Нові умови кредитування в рамках відновлюваної кредитної лінії для малого бізнесу дають можливість клієнтам отримувати фінансування від 500 тис до 10 млн грн терміном 24 міс з плавним зниженням ліміту починаючи з 7-го місяця кредитування.

Отримати такий кредит у ПриватБанку можна також на умовах програми "Доступні кредити 5-7-9%" та програми держгарантій на портфельній основі, що дозволяє клієнтам банку кредитуватися під знижені відсоткові ставки та з меншою заставою.