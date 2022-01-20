AB InBev Efes Украина вошла в 20-ку лучших работодателей Украины по версии журнала Forbes Украина

Компания AB InBev Efes Украина попала в рейтинг «50 лучших работодателей Украины» по версии журнала Forbes Украина, заняв в списке 18 место. Сотрудники и независимые эксперты высоко оценили лояльность, то есть готовность рекомендовать компанию как работодателя, наличие и состав социального пакета и условия труда, что позволило AB InBev Efes Украина набрать 76 баллов из 100 возможных.

В 2021 году компания AB InBev Efes Украина предоставила сотрудникам возможность раз в два года проходить полное медицинское обследование за счет работодателя. Такой скрининг прошли уже 130 сотрудников, заявки оставили еще 245. Программа будет стоить компании более $1 млн.

Недавно компания внедрила Employee Assistance Program, позволяющую сотрудникам и их родственникам бесплатно проконсультироваться с профессионалами по вопросам юридического характера, финансовой грамотности и психологического здоровья. За год работы услугой воспользовались 161 человек. Сотрудники компании могут использовать корпоративную платформу благополучия LEON, которая помогает превратить заботу о себе в привычку. Также компания предлагает бесплатную подписку на программу для физических тренировок SWORKIT.

«Наша самая большая сила – это наши люди. Мы хотим поддержать коллег в важных событиях жизни. И мы упорно работаем над внедрением изменений, которые положительно повлияют на сотрудников и отрасль в целом», – рассказывает директор по персоналу AB InBev Efes Ольга Орел.

Оплачиваемый отпуск для одного из родителей, осуществляющего основной уход за ребенком, будет увеличен с 18 до 26 недель с доплатой до полного оклада в этот период. А для второго партнера оплачиваемый отпуск с доплатой до полного оклада увеличится с 2 до 4 недель. Согласно новой политике улучшаются дополнительные условия к обязательной государственной поддержке, так, например, второй родитель может рассчитывать на отпуск продолжительностью до 28 дней (сейчас до 14 дней) с сохранением 100% регулярного вознаграждения на период отпуска.

Рейтинг «50 лучших работодателей» по версии «Forbes Украина» является одним из наиболее авторитетных инструментов измерения прогресса в отношениях работодателей и наемных работников. Кроме сотрудников, свое мнение высказывают эксперты рынка труда, объективно оценивающие работу украинских работодателей по разным аспектам.

Перед составлением нового рейтинга было опрошено более 25 000 сотрудников из 50 крупнейших украинских компаний. Главными критериями оценки работодателей стали: лояльность, то есть готовность рекомендовать компанию как работодателя (20%); заработная плата (20%); условия труда (20%); информационная открытость (10%); наличие и состав соцпакета (10%); возможности развития у компании (5%); ощущение защиты со стороны компании (5%) и другие факторы (10%).